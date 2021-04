Marie-Louise (78) en Joszef (85) vieren diamanten huwelijk met coronaprik: “Als we er ziek van worden nemen we samen een Dafalganneke”

HalleMet een boeketje bloemen in de hand schoof Marie-Louise Algoet (78) naast haar man Joszef Sarkozi (85) donderdag aan voor het vaccinatiecentrum in Halle . Exact zestig jaar geleden had ze ook al een bloemetje bij maar dan wel om haar jawoord te geven aan haar grote liefde. “Ik ben blij dat we hier samen staan want eind vorig jaar zag het er even slecht uit", vertelt Marie-Louise.