Man verstopt zich in Sint-Rochuskerk bij politiecontrole waarbij wapen en drugs werden aangetroffen

Rondlei­ding in nieuw politiecom­mis­sa­ri­aat Pajotten­land, van beveiligd onthaal tot de cellen

Een week na de verhuis naar het gloednieuwe commissariaat langs de Edingsesteenweg in Kester mocht de verzamelde pers het nieuwe gebouw verkennen. Kersvers korpschef David Cummins en politiecollegevoorzitter Kris Poelaert (CD&V) gaven een rondleiding waardoor we u een inkijk kunnen geven, van onthaal via de cellen tot de dienstparking. “Zelfs bij een eventuele nieuwe politiefusie zal dit een uitstekende antenne zijn”, klinkt het.