Man staat vijftiende keer voor de rechter na dronkenmansrit richting zus

D. werd op 4 juni gecontroleerd en moest zelfs steun zoeken tijdens de controle. Hij wankelde en struikelde. De man had 2,04 promille alcohol in het bloed. Bovendien veroorzaakte hij al eens in 2016 een ongeval terwijl hij te veel gedronken had. “Ik kreeg een telefoon van mijn zus die me dringend nodig had”, klonk het in de rechtbank. “Ze is ziek en ik moest hulp bieden.”