Man met 21 veroordelingen voor derde keer betrapt achter stuur tijdens rijverbod

Drogenbos Winkeldief krijgt 9 maanden cel, kompaan rijdt winkelbe­dien­de aan in vlucht en ontkomt zo aan veroorde­ling

Een 30-jarige man die betrokken was bij een gewelddadige winkeldiefstal is veroordeeld tot 9 maanden cel. De man was samen met een kompaan betrapt bij een diefstal in een grootwarenhuis, waarna de kompaan een winkelbediende had omvergereden bij het vluchten.

7 maart