Man kan ex niet met rust laten: “113 telefoontjes vanuit gevangenis van Sint-Gillis”

Studenten organise­ren Run&Bike in Hallerbos

CREFA, een groep tweedejaars studenten Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie van Odisee Dilbeek, organiseert op 4 maart een Run&bike in het Hallerbos. Zowel jongeren, als volwassenen en zowel recreatieve als competitieve sporters zijn welkom. De minimumleeftijd om deel te nemen is 12 jaar. Een Run and Bike is een wedstrijd en multisport discipline waarbij deelnemers afwisselend lopen en fietsen. De fietser mag niet verder dan 10 meter voor de loper uitfietsen. Je kiest zelf wanneer je wisselt van functie. Er zijn 3 verschillende routes van verschillende afstanden. Er is een 6km- (12+), 10km- (12+) en 15km-route (16+). De loper wordt fietser en andersom. Soep en chocomelk zijn inbegrepen in de inschrijving. De opbrengst van het evenement gaat naar het goede doel. De routes lopen dwars door het Hallerbos, waar de wegen aangeduid zijn met richtingaanwijzers of door onze vrijwilligers. De eerste run van de dag start om 10.30 uur. Meer info op de Facebookpagina van het evenement.