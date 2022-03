Man die betrokken was bij bizarre vechtpartij (en diefstal) mag cel verlaten

Voetbal tweede nationale B Patrick De Vogelaere met Pepingen-Hal­le naar Hades Kiewit: “We staan voor een cruciaal duel”

Na de mismatch tegen Diegem staat Pepingen-Halle voor een belangrijke wedstrijd in Limburg. Tegen Hades Kiewit moeten er punten gehaald worden in de strijd om het behoud. Een onmogelijke zaak is dat niet, want de tegenstander staat slechts twee plaatsen hoger geklasseerd in de rangschikking van tweede nationale B.

23 maart