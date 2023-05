Man botst twee keer tegen voorligger die vervolgens voetganger aanrijdt

“Dood aan de bazen”: politie gaat extra patrouille­ren na doodsbe­drei­gin­gen en vandalisme aan vijf Delhaize-filialen

De acties tegen Delhaize hebben een stevig dieptepunt bereikt. Verschillende winkels werden beklad met verf en olie. In Vlaanderen is dat het geval in Beersel en Gent. De boodschappen zijn niet mis te verstaan: “Dood aan de bazen” en “Na de staking het vuur”. Delhaize noemt het enorm wansmakelijk en diende klacht in. De vakbonden distantiëren zich.