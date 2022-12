Man (28) zwaar toegetakeld bij home-invasion aan Halse Grote Markt

De feiten zouden zich ‘s nachts tussen middernacht en 1 uur hebben afgespeeld in het appartement op de tweede verdieping van het pand, waar op het gelijkvloers de populaire pub Blue Note gelegen is. Volgens bronnen vielen verschillende mannen het appartement binnen. Het slachtoffer zou vervolgens pas rond 9 uur ‘s ochtends de hulpdiensten hebben kunnen verwittigen. Hij was er zo ernstig aan toe dat de brandweer er aan te pas kwam om hem via het raam met de ladderwagen te evacueren. “Door het gebruikte geweld is het slachtoffer bewusteloos geraakt tot deze ochtend, waarna de politie werd verwittigd”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis met een gebroken been en een gebroken oogkas.” De recherche en het labo van de federale politie voerden een volledige voormiddag onderzoek uit in de woning en namen ook tal van zaken in beslag. Ook camerabeelden van in de buurt werden opgevraagd. Er is een onderzoeksrechter aangesteld.