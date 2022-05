Maakt de Open Straatdag na tien jaar een comeback? Legendarisch evenement organiseren kan maar Halle stelt voorwaarden. “Boodschap naar verenigingen is duidelijk”

Voetbal Tweede Nationale B Arne Emmaneel met Pepingen-Hal­le tegen kampioen Hoogstra­ten: “Steeds geloofd in een goede afloop”

Zondag werkt Pepingen-Halle de laatste wedstrijd van de reguliere competitie af. In eigen huis neemt men het op tegen kampioen Hoogstraten. Wiskundige zekerheid over het niet rechtstreeks degraderen is er nog niet, maar geloven in mirakels lijkt meer dan dromen in het ijle. Barragewedstrijden zouden theoretisch wel nog kunnen.

27 april