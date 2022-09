Luna (21) opent bloemenwinkel in hartje Halle dankzij wedstrijd: “Een jaar gratis huur is een wereld van verschil”

Halle D’hopmaten zorgen voor ambiance op maandelijk­se rommel­markt

De organisatoren van de maandelijkse rommelmarkt in Halle maken er deze maand een muzikale editie van. Op zondag 18 september treedt het dweilorkest D’hopmaten op. De band uit de streek is al jaren te gast op het Dweilfestival begin september en al nu rondtrekken op de brocante. De rommelmarkt begint om 8.30 uur en eindigt om 13 uur. Standen worden opgesteld vanaf 6 uur. D’hopmaten treden op tussen 10 uur en 12 uur. Meer info op 0477/55.38.99 of via www.rommelmarkthalle.weebly.com. Vorige maand lokte de rommelmarkt nog meer dan tweehonderd standhouders.

14 september