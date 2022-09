Loverboys veroordeeld tot 40 maanden cel met uitstel

Sint-Pieters-Leeuw Delitrai­teur Sint-Pie­ters-Leeuw sluit definitief de deuren: stijgende kosten wellicht oor­zaak

De vestiging van Delitraiteur in Sint-Pieters-Leeuw sluit definitief de deuren. Dat laat de supermarktketen weten via sociale media. De winkel op de Joseph Depauwstraat werd uitgebaat door franchisenemers en de stijgende kosten zouden de oorzaak zijn van de sluiting. “In het licht van de huidige omstandigheden sluit uw Delitraiteur van Sint-Pieters-Leeuw definitief zijn deuren op woensdag 7 september”, klinkt het in een korte booschap. “Het spijt ons ten zeerste en we willen u van harte danken voor uw trouw gedurende al die jaren.” De winkel opende in 2014 de deuren.

10:34