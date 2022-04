Louis Van Dionant volgt Dieuwertje Poté op als schepen in Halle

Halle Scholen­groep KOrHA organi­seert jobbeurs

De scholengroep KOrHA heeft heel wat vacaturs in de twaalf basisscholen en twee secundaire scholen in de Zennevallei en het Pajottenland. Daarom wordt er een jobbeurs georganiseerd in de foyer van het Heilig Hart&College aan de Parklaan in Halle. Op woensdag 27 april kan iedereen die geïnteresseerd is er terecht tussen 16 uur en 19.30 uur om kennis te maken met de scholen. Er wordt ook informatie gegeven over de vacatures in de scholen en werking en de visie van elke school in de groep. Wie wil kan al zijn c.v. doorsturen naar secretariaatad@korha.be.

