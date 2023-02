Louis Thevenet wordt gevierd in Halle: Den AST op zoek naar werken van kunstschilder

Halle Dealer moet opnieuw naar cel na dood van klant: “Gekocht van gekende dealer die een enkelband droeg”

Een 33-jarige man uit Halle is veroordeeld tot 3 jaar cel voor het dealen van drugs. Een van zijn klanten overleed aan een overdosis speed die hij van de beklaagde gekocht had. De dertiger stond op het moment van de feiten onder elektronisch toezicht in een lopend gerechtelijk onderzoek, en was voordien al tweemaal eerder veroordeeld voor dealen.

9 februari