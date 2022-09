Lokale street art op cabines van nutsmaatschappijen

De stad Halle wil opnieuw enkele cabines van nutsmaatschappijen onder handen laten nemen door kunstenaars. Daarvoor wordt het project ‘1500 Volt’ gelanceerd. “Bedoeling is dat saaie kasten van Fluvius voortaan kleur brengen in het straatbeeld”, laat de stad weten. “Hiervoor wordt het project 1500 Volt opgezet: jongeren zullen met streetartkunstwerken 6 extra cabines verspreid over Halle en deelgemeenten versieren.”

Lennikenaar Koen Deweerdt, in het wereldje beter gekend als ERES gaat op zoek naar lokale talenten die zich over een cabine ontfermen. “Bedoeling is om via inspraakmomenten in de buurt van de cabine de artiest vorm te laten geven aan zijn of haar ontwerp. Nadien worden verf en spuitbussen voorzien om de cabine te verfraaien. We verwachten de eerste resultaten al in oktober”, aldus het stadsbestuur. Eerder werden al twee gascabines in het Albertpark herspoten met street art.