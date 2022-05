LokaalHalle ontvangt Nederlander op ‘Krui-tocht’ naar hoofdzetel UNESCO

Halle Halle koopt oud notariaat in stadscen­trum: “Interes­sant voor toekomst­plan­nen”

De stad heeft een huis gekocht op het Possozplein in Halle. Het gaat om een oud notariaat waarvan een deel van het goed grenst aan cultureel centrum ’t Vondel. Halle bood 551.000 euro via een openbare verkoop die online verliep. “Het is een interessant pand omwille van de ligging”, zegt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit). “Het is gelegen naast ’t Vondel en in het centrum. Het valt ook binnen de perimeter van het ruimtelijk uitvoeringsplan De Bres waardoor het zeker interessant is voor de toekomstplannen.” Wat er met het huis zal gebeuren is nog onduidelijk.

28 april