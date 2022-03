Logistiek mirakel achter de schermen van Carnaval Halle: “Afvalberg wordt helft kleiner dankzij 300.000 herbruikbare bekers”

HalleDat we Carnaval Halle vieren zonder coronabeperkingen mag al een wonder heten maar achter de schermen van het feest voltrekt zich die dagen ook een logistiek mirakel. Ruim 300.000 herbruikbare bekers worden aan- en afgevoerd zodat alle cafébazen die dagen pinten tappen in propere bekers. En wie een rondje geeft kan zelfs een karaf bestellen. Een primeur in Vlaanderen, zo blijkt.

Herbruikbare bekers op evenementen zijn niet nieuw. Sinds januari 2020 is het zelfs bij wet verplicht om zo’n bekers te gebruiken tenzij je als organisator kan aantonen dat 95 procent van de wegwerpbekers verzamelt en sorteert. Tot zover de theorie. Want in de praktijk was er bijvoorbeeld tijdens ‘cafeekescarnaval’ in Aalst of het bescheiden carnaval in Ninove nog geen sprake van herbruikbare bekers.

Openbaar domein

“En dus ben ik heel fier dat onze cafébazen er wel in geslaagd zijn om een systeem te vinden waarbij in alle cafés tijdens de drie dagen alles in herbruikbare bekers geschonken zal worden”, zegt schepen van Lokale Economie Johan Servé (Vooruit). “De droom om met die bekers aan de slag te gaan is er al enkele jaren maar tot nu toe slaagden we er niet in om een oplossing te vinden op een openbaar domein dat niet afgesloten is.”

Vlaamse primeur

Carnaval Halle is namelijk geen omheind festival van één organisator maar een feest in een open centrum waar meer dan twintig cafébazen drank verkopen. “Dat in die feestzone alle cafés met herbruikbare bekers werken is een Vlaamse primeur”, weet Servé. “De feestzone omvat de binnenstad en gaat tot aan de Sint-Rochusstraat en de Melkerijstraat.”

Concreet betalen carnavalisten tijdens de drie dagen 1 euro waarborg per beker. Die bekers komen in twee formaten: eentje van 25 centiliter voor pintjes en frisdranken en eentje van 15 centiliter voor wie liever cava of wijn drinkt. Maar er zijn ook karaffen waar vijf pinten in kunnen. Daarvoor betaal je dan 5 euro waarborg. “Ideaal om een rondje te geven”, zegt cafébaas Bram Boon die als bestuurslid van Horeca Halle het systeem mee uitwerkte. “We willen het de klanten op die manier zo gemakkelijk mogelijk maken om iets te drinken.”µ

Centraal punt

Achter de schermen gaat tijdens Carnaval Halle wel een hele logistiek schuil om het systeem te laten draaien. Zo worden liefst 300.000 plastic bekers aangevoerd die verzameld worden op een centraal punt. Vandaar worden de bekers dan verdeeld onder de cafés. “Elk café maakte vooraf een inschatting van hoeveel bekers er nodig zullen zijn”, weet Boon nog. “Zo wordt iedereen dan bedeeld. De gebruikte bekers worden nadien gewoon afgevoerd en op een andere locatie afgewassen. Wanneer er toch nog onvoldoende bekers zouden zijn kunnen we in uiterste nood nog een extra voorraad aanspreken. Dan kan elke dag herbekeken worden.”

Properste carnaval

Halle schat dat de invoering van de herbruikbare bekers een vermindering van meer dan vijftig procent van de totale afvalberg tijdens het feestweekend kan betekenen. Het stadsbestuur draagt een financieel steentje bij. Er wordt namelijk een professionele firma ingeschakeld die ook zes mensen inzet om het systeem in Halle te laten draaien. “Zo kan Carnaval Halle echt de properste carnaval van allemaal zijn”, zegt Servé nog. “De bedoeling is natuurlijk om de bekers nadien te gebruiken op alle grote evenementen van de stad.”

Op de kermis zal geen gebruik worden gemaakt van de herbruikbare bekers van de stad. Daar geldt wel de verplichting om het afval maximaal in te zamelen en te sorteren. Daarvoor zijn extra vuilnisbakken en vuilniseilandjes voorzien.

