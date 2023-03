LIVE. Carnaval Halle: reclamestoet trekt over Grote Markt, topfavoriet ‘Mannen Van De Met’ meteen in panne

Drie maanden cel voor motorrij­der die tegen afdraaien­de auto botst

In de Halse politierechtbank stonden woensdag in twee afzonderlijke zaken een bromfietser en een motorrijder voor de rechter nadat ze elk betrokken raakten bij een ongeval. Beiden reden ze op de weg toen ze in de flank van een afdraaiende wagen botsten. Maar opvallend genoeg waren de minste straffen voor de autobestuurders: eentje kreeg de volledige opschorting, de andere 160 euro boete. Dit terwijl de motorrijder drie maanden naar de cel moet.