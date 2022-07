Linkebeek zoekt materiaal voor Erfgoeddag

Linkebeek smeedt al plannen voor de Erfgoeddag die op zondag 11 september plaats vindt. Duurzaamheid is dit keer het thema. “Dat is in in Linkebeek op vele manieren terug te vinden”, aldus het gemeentebestuur. “Zowel in de gebouwen, met hun interessante hergebruik, als in de landelijke landschappen die het omringen, de holle wegen en beekjes, de viskwekerij, de beboste gebieden en opmerkelijke bomen.” Naast de bezoeken en wandelingen die zullen worden aangeboden, zal in het gemeentehuis een tentoonstelling worden georganiseerd met oude ansichtkaarten, foto’s en schilderijen van kunstenaars uit Linkebeek.