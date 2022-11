Lindegroen maakt statement tegen wantoestanden Qatar: “Groot scherm op zwart voor en na wedstrijd Rode Duivels”

“Wij staan alvast te popelen om onze Belgische driekleur aan te trekken en elkaar te vergezellen in ons geliefde Lindegroen voor een stevige dosis Belgische samenhorigheid”, klinkt het in een boodschap die Jeugdhuis Eenders, de Vrienden van het Lindegroen en Spectakulo de wereld instuurden. Zij zijn de organisatie die in Buizingen het evenement organiseren. “Het WK wordt overschaduwd door de ontstellende mensenrechtenschendingen, seksisme, racisme en door de staat gesanctioneerde homofobie van het gastland Qatar. Ook wij hebben geworsteld met het vinden van een manier om onze Belgen te kunnen steunen, zonder het despotisch regime in Qatar te steunen. Daarom laten we de wedstrijden op het veld zien, maar maken we onze schermen zwart in de aanloop naar de wedstrijden, tijdens de rust en na afloop. In de plaats mag je je verwachten aan een dikke streep muziek. De reclame en sponsoring voor het WK zijn namelijk miljarden waard en dat geld helpt schendingen van de mensenrechten in stand te houden en de dood van gastarbeiders in Qatar te verdoezelen. We hopen dat dit de juiste boodschap uitstuurt om de sport te steunen, zonder corruptie en misbruik van mensen door de vingers te zien.”