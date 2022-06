Ligo bouwt Zaal Lindegroen om tot fictief oefendorp voor cursisten

Vierhonderdvijftig cursisten van Ligo, het Centrum voor Basiseducatie van Halle-Vilvoorde, oefenden vrijdag op een bijzondere manier Nederlands. Zaal Lindegroen in Buizingen werd omgebouwd tot een taaldorp. In het fictief oefendorp was een school, een apotheker, een immobiliënkantoor, een bakkerij, een gemeentehuis, een kringloopwinkel en een cafetaria. Zo kunnen de cursisten de taal spreken in ‘bijna echte’ situaties. “De cursisten zijn zeker gemotiveerd om Nederlands te leren en ze weten dat ze het Nederlands moeten gebruiken, maar vaak durven ze het niet”, zegt pedagogisch stafmedewerker Barbara Bijnens van Ligo. “Daarom organiseren we het taaldorp als tussenstap naar de ‘echte’ buitenwereld. In een veilige omgeving maar wel buiten de vertrouwde muren van het leslokaal mogen ze het eerst eens proberen. Ze worden sterk aangemoedigd door onze lesgevers ter plaatse zodat het voor hen een succeservaring wordt en succeservaringen verhogen vaak de motivatie om meer te leren en om meer te durven.”