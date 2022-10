Licht gaat allicht uit in nog eens elf gemeenten maar... “We houden rekening met onveiligheidsgevoel”

Net als heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen vragen ook de besturen in de Zennevallei en het Pajottenland om de straatverlichting te doven ‘s nachts. De hoge energieprijzen zijn natuurlijk de voornaamste reden. “We doven de lichten van 23 uur tot 5 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht”, zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw. “Door dat samen te doen vermijden we dat er in elke gemeente een andere regime van toepassing is.”

Voor netbeheerder Fluvius is het ook eenvoudiger om centraal de cabines in de zendgebieden aan te sturen over gemeentegrenzen heen. Want die gebieden volgen de grenzen niet. Zo staat voorlopig Drogenbos nog niet te springen om mee in te stappen. Dat betekent in de praktijk dat er driehonderd cabines in die gemeente manuaal aangepast moeten worden. Dat neemt per cabine een half uur in beslag. De gemeentebesturen hopen dat Drogenbos wel nog van gedacht verandert.

De andere faciliteitengemeenten Linkebeek en Sint-Genesius-Rode hebben er wel oren naar. In Linkebeek moet het voorstel wel naar de gemeenteraad omdat in het schepencollege de consensus gebroken werd. Sint-Genesius-Rode wil dan geen uitzondering op vrijdag- en zaterdagavond. Daar is nog verder overleg nodig.

Extra patrouilles

Intussen stellen de burgemeester wel gerust: het doven van de straatverlichting zal niet leiden tot meer criminaliteit. “Studies tonen dat aan”, zegt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) van Halle. “Maar het spreekt voor zich dat de politie de situatie op de voet zal volgen. Als er ergens problemen opduiken dan zal er extra in die buurten gepatrouilleerd worden.”

Burgemeester Desmeth stelt ook dat het om een subjectief veiligheidsgevoel gaat. “Maar het is niet omdat studies objectief aangetoond hebben dat er geen verband is tussen onveiligheid en het doven van de openbare verlichting, dat we geen rekening willen houden met het subjectieve gevoel.” Zo stellen de burgemeesters. “Omwille van dezelfde reden laten we op vrijdag- en zaterdagnacht de openbare verlichting wel branden.”

Niet overal donker

Het zal ook niet overal stikdonker zijn. “Aan de stations blijft het licht branden”, weet burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester) van Beersel. “Die verlichting hangt niet aan het openbaar net maar wordt beheerd door Infrabel.” En ook op de gewestwegen die altijd in beheer van het Vlaams Gewest geweest zijn gaat het licht niet uit. In onze regio gaat het dan om onder andere de Ninoofsesteenweg (N8) en de Bergensesteenweg (N6).

De regeling gaat in tijdens het weekend dat het winteruur ingaat. Dat zal dan vanaf zaterdag 29 oktober zijn. Ook Lennik, Roosdaal, Liedekerke en Ternat werden gecontacteerd en de gesprekken lopen om de groep nog uit te breiden naar in het totaal 11 gemeenten. “Met die groep van 11 gemeenten vallen de zendgebieden meer en meer samen met de intergemeentelijke grenzen van deze gemeenten, waardoor de opstart door Fluvius nog efficiënter kan geregeld worden”, legt burgemeester Desmeth nog uit.

