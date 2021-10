Lichaam aangetroffen in Zenne: “Voorlopig geen zekerheid over doodsoorzaak of identiteit”

Halle RECHTZET­TING: "Geen negen, maar twee veroorde­lin­gen”

1 oktober De beklaagde die zich maandag voor de rechter moest verantwoorden omdat hij dronken achter het stuur betrapt werd in Sint-Pieters-Leeuw nadat hij in 2010 een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte had in totaal maar twee veroordelingen op zijn strafblad staan in plaats van negen. Rechter Johan Van Laethem verklaarde op de zitting dat in het strafregister al negen feiten geregistreerd stonden maar die informatie is dus fout. Waarom de rechter dit vermeld heeft is niet duidelijk. De beklaagde is ook niet weggevlucht voor de politie zoals op de zitting door de rechtbank werd geopperd. Sinds het zware verkeersongeval in 2010 werd J.P. enkel in 2019 nog eens gecontroleerd en bleek hij zijn rijbewijs niet op zak te hebben. Daarvoor werd hij veroordeeld tot een boete van 240 euro.