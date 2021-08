Levende legendes in Vlaanderen: hoe de Zwarte Madonna van Halle een vrouw met ballen werd. “Koningen en keizers smeekten om haar gunsten”

Halle Non-Stop herneemt na corona en trok op vakantie naar de Eifel

24 augustus Non-Stop, de seniorenwerking van de Vriendenkring Nieuw Rodenem, trok van zaterdag 14 tot woensdag 18 augustus met zevenendertig leden naar de Eifel in Duitsland. Dit keer verbleef de groep in het ‘Enjoy Eifel’-hotel in Daun. Door de coronaregels en de onverwachte overstromingen in het gebied moest het programma hier en daar wel wat aangepast worden. Toch genoten de deelnemers van een gevarieerd aanbod met onder andere bezoeken aan Maria-Laach, de Vulkaanbrouwerij in Mendig, Bernkastel, het Slot Malberg, Kamp Vogelsang en het Wildpark in Daun. Er werden ook twee wandelingen ingelast, eentje naar Daun zelf en eentje rond de vulkaanmeren Daunse Maaren. Met een muziekquiz, een avondje wijnproeven, samenzang met eigen begeleiding en een stemmige afscheidsavond, was er ook elke avond iets te beleven na de uitstappen. Volgend jaar viert Non-Stop de twintigste verjaardag en hopen ze in Nieuw Rodenem nog meer activiteiten te organiseren.