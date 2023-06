Legendarisch café Gaga opent na 35 jaar (!) nog één avond de deuren

Lennik zet jubilaris­sen in de bloemetjes

“Een jubilaris is een heuglijke gebeurtenis die wij als gemeente graag een feestelijk tintje geven. Afgelopen weekend vierden wij deze huldiging in de feestzaal Jo Baetens met een receptie, attentie en maakten we ook mooie gelegenheidsfoto’s van de 24 aanwezige koppels”, klinkt het. Het bestuur wenst alle koppels nogmaals van harte proficiat met hun gouden, diamanten, briljanten en platina bruiloft die in het jaar 2023 plaatsvindt.