Leerlingen Don Bosco doen het uitstekend op Wiskune Olympiade: één scholier behaalt zelfs perfecte score

Voetbal Tweede Nationale B Pepingen-Hal­le laat in leuke derby tegen SK Londerzeel andermaal dure punten liggen in slotfase

Pepingen-Halle en het einde van een match. Het lijkt dit seizoen niet goed te komen. Vorig week werd in de blessuretijd een voorsprong omgezet in een nederlaag. Tegen SK Londerzeel was het nauwelijks beter. Opnieuw werd in de slotfase een 2-1-voorsprong ongedaan gemaakt en leed men een pijnlijke 2-3-nederlaag.