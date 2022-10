Leerkrachten GO technisch atheneum smullen van lekker ontbijt

Halle Open VLD Halle heeft nieuwe voorzitter

De Halse Open Vld-afdeling heeft met Patrick Van der Spiegel een nieuwe voorzitter. Thomas Van Riet was na vier jaar geen kandidaat meer om zich op te volgen. Van der Spiegel kijkt al uit naar de verkiezingen van 2024. ““Ik wil bouwen aan één grote liberale familie, waarbij ook niet Open Vld-leden welkom zijn”, laat hij weten. “Ondernemers, zelfstandigen en mensen met een liberaal hart, reik ik graag de hand. Ik zal er samen met mijn team voor zorgen dat we klaar zijn voor de belangrijke lokale verkiezingen in 2024.” Open Vld behaalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen één zetel. Maar hun gemeenteraadslid Marc Picalausa werd vorig jaar uit de partij gezet. Hij besliste als onafhankelijke verder te zetelen. De partij wil binnen twee jaar dus in de eerste plaats opnieuw een vertegenwoordiging in de raad hebben.

4 oktober