Ladies’ Circle Halle organiseert klimaatlezing met Wim Thiery

Halle Halle strijdt tegen energiear­moe­de en bundelt alle initiatie­ven online

Halle lijst alle maatregelen van organisaties en overheden om energiearmoede te bestrijden op in een overzicht op de website van de stad. Op www.halle.be/energie kan iedereen allerlei informatie, zoals tips om je energieverbruik te verminderen en steunmaatregelen bij investeringen in duurzame energie, terugvinden. Via het kanaal zullen ook alle ontwikkelingen bijgehouden worden en worden inwoners met een beperkt inkomen verwezen naar organisaties en hulpbronnen die oplossingen bieden bij financiële moeilijkheden. In het Sociaal Huis kunnen mensen die door de hoge energiekosten in de problemen komen, ook terecht voor advies en steun op maat. Daarbij kan zelfs financiële steun toegekend worden als de inkomsten en uitgaven door de sociale dienst onderzocht zijn.

9 oktober