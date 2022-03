Laatste dolle nacht ook rustig verlopen: zeventigtal personen had verzorging nodig, geen grote incidenten

Ruisbroek Overleden cafébaas Willy liet zijn dorp swingen op de grootste schlagerar­ties­ten: “Terwijl hij vocht voor zijn leven, was hij vooral bezorgd om zijn klanten”

Cafébaas Willy De Lantsheer uit Ruisbroek is op 55-jarige leeftijd overleden. De avontuurlijke ondernemer trok ooit naar Afrika maar raakte in onze buurt vooral bekend door de grote schlagerfeesten die hij in zijn geboortedorp Ruisbroek organiseerde. Net nu hij in café ’t Bergsken Op in het Negenmanneke een nieuwe uitdaging vond, sloeg het noodlot toe.

