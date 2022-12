“Laat je onderzoeken op baarmoederhalskanker” Besturen en artsen roepen vrouwen op om mee te doen aan bevolkingsonderzoek

Januari is de internationale maand van de strijd tegen baarmoederhalskanker. Vlaanderen organiseert een bevolkingsonderzoek om de ziekte vroegtijdig op te sporen. Om de drie jaar kunnen vrouwen van 25 tot en met 64 jaar een gratis uitstrijkje laten uitvoeren bij de huisarts of gynaecoloog. Dat is voldoende omdat baarmoederhalskanker zeer traag evolueert en er al in een vroeg stadium afwijkende cellen zichtbaar zijn in het uitstrijkje. De lokale besturen van Halle, Pepingen, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw en de Artsenkring Zennevallei, het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria en het Lokaal Gezondheidsoverleg Zenneland hopen nu dat meer vrouwen in de streek mee doen aan het onderzoek. “Jaarlijks krijgen zo’n 350 vrouwen in Vlaanderen de diagnose baarmoederhalskanker. Omdat baarmoederhalskanker een traag groeiende kanker is die bijna volledig te genezen is als hij tijdig wordt opgespoord, willen we vrouwen aansporen zich te laten onderzoeken. Je hebt er dus alle belang bij het niet uit te stellen. Zo’n opsporingsonderzoek is pijnloos en vrij eenvoudig,” zegt gynaecoloog Nadia Vandersteen van het AZ Sint-Maria Halle.