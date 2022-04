Krijgskunstenclub zet deuren open: iedereen kan proefles mee pikken tijdens ‘Open Doors @Black Eagle Halle’

Voetbal Tweede Nationale B Martin Vander­vorst met Pepingen-Hal­le naar Berchem: “We hebben ons lot in eigen handen”

De degradatiestrijd in tweede nationale B gaat de laatste rechte lijn in. Een aantal grote contouren zijn al uitgetekend. In de laatste twee wedstrijden worden de belangrijke details voort uitgewerkt. Voor Pepingen-Halle staat er nog veel op het spel. Indien er twee keer gewonnen wordt, is de rechtstreekse degradatie alvast vermeden.

20 april