Koppel steelt fietsen en verkoopt ze door aan Cash Converter-winkels

De twee sloegen tussen maart 2020 en 31 augustus 2021 toe aan de stations van Halle en Tubeke. Gewapend met een kniptang of een mes knipte hij de fietssloten door om vervolgens de gestolen fietsen te verkopen in Cash Converter-filialen in Wallonië. Omdat ze hun identiteitskaart hadden afgegeven in de Cash Converter-winkels was het een koud kunstje om te weten wie achter de diefstallen zat. “Opvallend is dat er daar meer fietsen aangeboden werden dan dat we meldingen van diefstallen kregen”, aldus het parket. De mannelijke helft van het koppel werd reeds 4 maal veroordeeld door de correctionele rechtbank en evenveel door de politierechtbank. Daarom werd tegen hem vorige maand 10 maanden cel gevorderd. Zijn vriendin riskeerde 6 maanden met uitstel. De verdediging verzocht om een werkstraf. “Ze hadden geen geld meer en op een gegeven moment zelfs geen dak meer boven hun hoofd. Het praat deze feiten niet goed maar het schetst de context”, klonk het. De rechtbank had hier oren naar en gaf hen de gevraagde werkstraf.