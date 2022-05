Koplopers hebben te grote voorsprong op peloton, politie neemt 50 ‘trage’ rensters uit koers: “Wat een farce, het provinciaal kampioenschap werd onthoofd”

Zaterdag had een hoogdag moeten worden voor Buizingen Sportief. De organisatie ontving tientallen rensters voor het provinciaal kampioenschap dames elites en beloftes. Een wedstrijd die overigens de naam Grote Prijs wijlen Michel Bellemans kreeg, naar de schepen die in 2015 op 65-jarige overleed. In principe moesten de deelneemsters twaalf rondes van elf kilometer afleggen, maar zover kwam het niet. “De eerste drie tot vier rondes zat alles samen, waarna vier renster ontsnapten en hun voorsprong gestaag toenam”, zegt Ronny Tondeurs, voorzitter van Buizingen Sportief. “We lieten begaan, want iedereen bleef koersen en alles was nog mogelijk. Maar op een gegeven moment kwam een commissaris op een motorfiets tot bij de jury. ‘De tijdspanne tussen kopgroep en peloton is te hoog en we willen het peloton uit koers nemen’, zei hij. Dat peloton bestond nog uit zeker vijftig rensters. Er zijn uiteraard altijd afspraken op voorhand tussen jury en politie en het gebeurt uiteraard dat er deelnemers achteraan uit het peloton vallen. Maar een volledig peloton uit koers nemen is ongezien. We werden ook voor een voldongen feit gezet.”