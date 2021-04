Kon immense drukte in het Hallerbos vermeden worden? “Ondanks onze maatregelen bleven de mensen maar toestromen”

Futsal Rode Duivels Eén doelpunt houdt Leo Carello van EK 2022: “De ontgooche­ling en de frustratie zijn zeer groot”

14 april Het beslissende duel voor een EK-ticket werd dinsdagavond door onze Rode Duivels Futsal in Finland met 3-2 verloren. Het gevolg is dat onze landgenoten één doelpunt tekort kwamen om in januari naar het EK in Nederland te mogen afreizen. De ontgoocheling in de spelersgroep is groot, omdat onze nationale ploeg nooit heeft ondergelegen.