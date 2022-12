Koloniale monumenten Albertpark krijgen digitale informatiezuil: “Beelden worden tot werkelijke proportie herleid”

De stad zette de verjaardag in de schijnwerpers door er een feestje in ‘Belle Epoque’-stijl van te maken. Daarvoor werden historische figuranten ingeschakeld en er was ook een kostuumwedstrijd. Burgemeester Marc Snoeck blikte terug op de rijke geschiedenis van het park en stond ook stil bij de commotie die er een paar jaar geleden ontstaan is. “De periode van de Belle Epoque had een grote, minder fraaie keerzijde”, aldus Snoeck. “Het was immers ook de tijd van het kolonialisme en het uitbuiten van immense overzeese gebieden. Van deze minder mooie kant van de medaille vind je ook in dit park restanten, die daar zeer duidelijk naar verwijzen. De Koninklijke Koloniale Kring van Halle huldigde in 1953, in aanwezigheid van de minister van Koloniën het Leopold II-standbeeld in, nu al een beetje weggestopt achter een grote bank.”

Tijdsgeest

Snoeck haalde ook het kunstwerk aan dat bij het grote publiek tot nu toe buiten schot bleef maar vandaag al even zeer als ‘fout’ bestempeld mag worden. “Een beetje verder op staat de zuil ‘de witte neger’ met daaronder drie namen van Hallenaren die op deze wijze werden gehuldigd als pioniers van het koloniale werk in Belgisch-Congo. Achteraf kregen zij zelfs straatnamen toegewezen”, ging hij verder. “Dit alles heeft natuurlijk te maken met de tijdsgeest en de waarden van die periode. Anno 2022 vinden we het echter belangrijk om de tijdsgeest te duiden en er duidelijk afstand van te nemen. Dekoloniseren betekent immers het bestrijden van ongelijke machtsverhoudingen en streven naar gelijkwaardig burgerschap in een inclusieve diverse samenleving.”

Onbegrip tonen

Eerder was al bekendgemaakt dat de stad de beelden niet zou weghalen. De burgemeester vertelde dan ook wat er nog te gebeuren staan. Want het park werd de voorbije maanden vernieuwd maar over de beelden werd met geen woord meer gerept. “Als stadsbestuur hebben we ervoor gekozen om samen met de cultuurraad, de werkgroep dekoloniseren, de vaderlandslievende verenigingen, de integratieraad en nog vele andere een traject te lopen waarbij we deze beelden niet laten verdwijnen, maar in zijn context plaatsen. Maar waarbij we zeer duidelijk als stadsbestuur afstand nemen en ons onbegrip tonen voor die periode en voor het onmenselijk leed dat de zwarte bevolking in Belgisch Kongo heeft ondergaan. In de loop van de maand maart 2023 komen we hier dan ook uitgebreid op terug, nadat de digitale zuil met duidelijke informatie over deze koloniale periode geïnstalleerd zal zijn en waarbij ook de beelden tot hun ware proporties herleid zullen zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.