Kleuterjuffen Marleen en Ann na 40 jaar met pensioen: “Wat we gaan missen? De kinderen natuurlijk!”

Ann en Marleen hebben dit weekend hun best gedaan. Uren hebben ze pannenkoeken gebakken. De reden? Een uitdaging die ze voorgeschoteld kregen van hun collega’s. “De juffen hebben hier veel voor ons gedaan de laatste weken”, vertelt het duo. “We krijgen een mooi afscheid en beleven onze laatste 100 dagen zoals dat op school gaat. En dus hebben ze ons een hele reeks leuke opdrachten gegeven. In ééntje zijn we niet geslaagd en daarom is deze pannenkoekenbak is onze tegenprestatie. We moesten een hele week een ei mee dragen maar we zagen het niet zitten. Dit is een leuke tegenprestatie. We hebben huis vooraf 480 pannenkoeken gebakken. Zodat alle 170 kleuters vandaag bij ons van pannenkoeken smullen.”

Het beste van zichzelf

Veertig jaar hadden Marleen en Ann kleuters onder hun hoede. Ann, die in Buizingen woont, werkte aan het begin van die carrière drie jaar in een andere school maar nadien werd ze een collega van Marleen die zelf elke dag pendelt tussen Halle en Kester om het beste van zichzelf te geven. Terwijl Ann in de eerste kleuterklas de kinderen hielp bij hun eerste stappen in een school was Marleen achtereen volgens verantwoordelijk voor het derde klasje, enkele jaren later het tweede kleuterklasje om dan over te stappen naar de functie van zorgjuf.

Eén van de grote verschillen met veertig jaar geleden? “Vroeger hadden we meer kinderen in de klas”, weet Ann. “Dan zaten er al snel 28 kinderen in de klas. Vandaag zijn er dat nog 24 en dat maakt toch een verschil.”

En ook op de kleuterschool gebeuren sommige dingen al een hele tijd gewoon digitaal. “We zijn mee geëvolueerd”, vertelt Marleen. “En dus slaan wij ook de digitale weg in. Onze papieren agenda is dus een online exemplaar”, zegt Marleen. “Maar eerlijk gezegd gaan we die agenda niet missen. De kinderen, die gaan we natuurlijk missen! Met hen in de klas bezig zijn en hen zien evolueren… Dat was prachtig om te zien.”

Uitgelaten kinderen

Beide kleuterjuffen stralen tijdens hun laatste maand op school. Al geven ze toe dat een groepje uitgelaten kinderen wel heel veel vraagt. “Het kost ons meer energie dan vroeger en het is allemaal wat vermoeiender”, vertelt Ann. “Daarom dat we allebei de laatste jaren ook als zorgjuf aan de slag gingen. Dan heb je geen vaste klas en hoef je niet elke keer opnieuw thema’s te zoeken. Als zorgjuf kan je ondersteuning bieden en dat is toch nog anders werken. Het blijft wel druk. Zo begeleiden we onder andere de anderstalige kleuters door wat extra aan de woordenschat te werken in het tweede en het derde kleuterklasje.”

Oma-juf

Als je veertig jaar in een school actief bent zie je ook generaties komen en gaan. “We hebben nu ouders die hun kinderen hier naar school brengen en die bij ons in de klas zaten”, aldus Marleen. “Dat is wel heel leuk natuurlijk. Zo zijn we plots een beetje oma-juf geworden.”

De clichévraag: wat gaan ze met al die vrije tijd doen? “Meer tijd voor de kleinkinderen maken natuurlijk”, klinkt het. “En nu kunnen we eindelijk eens op vakantie gaan buiten de schoolvakantie. Dat is in die veertig jaar tijd nooit gelukt.”

