Klachten tegen uitbreiding bouwtaks zijn ongegrond verklaard

Youmi en Virginie zijn fitste hulpverle­ners van het land

Bij Crossfit in Merchtem hebben agenten, brandweerlui, zorgpersoneel en militairen het tegen elkaar opgenomen. Bedoeling was om de Fitste Cop van 2023 te vinden, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. In de eerste categorie won een brandweerman, in de tweede een agente.