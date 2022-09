Kind (10) belt politie wanneer stiefmoeder dronken weg rijdt na ruzie: “Eén van meest schrijnende dossiers ooit’

Beide feiten speelden zich in Lembeek af. Op 12 oktober vorig jaar werd C. met 2,32 promille betrapt in het verkeer. Op 13 april dit jaar bleek ze nog eens dronken rond te rijden en had ze liefst 2,58 promille alcohol in het bloed. Daarbij vergat ze ook nog eens voorrang te geven bij het kruisen in een straat. “Ze zat in een moeilijke periode waar in ze net haar werk verloren was”, vertelde haar advocaat. “Maar intussen is ze opnieuw aan de slag als verzorgster in een woonzorgcentrum. We vragen dan ook rekening te houden met de omstandigheden en mild te zijn.”