Kim Huybrechts te gast bij dartsschieting kandidaat-prinsenpaar in café ‘t Oud Kasteel

Brussel INTERVIEW. Sterrensla­ger Hendrik Dierendon­ck over de uitdagin­gen van zijn vak: “De toekomst van beenhouwe­rij­en ligt in specialisa­tie, ambacht en kwaliteit”

2022 was een echt prijzenjaar voor Hendrik Dierendonck. Met sterrenzaak Carcasse bekleedt hij tegenwoordig de 8e plaats in de ‘Worlds 101 best steakrestaurants’. Van datzelfde restaurant steeg de rating in Gault&Millau van 13,5 naar 14. En in december sleepte de ambachtsman een gouden en zilveren medaille in de wacht op de ‘World Steak Challenge’. Maar ondanks de successen blijft de West-Vlaamse beenhouwer vooral trouw aan zijn principes. We praten met hem over passie, de toekomst van vlees eten en de Brusselse winkels.

11:50