KFC Avenir Lembeek en SK Pepingen-Halle strijden om Beker van Halle

Zorgkun­dige Patsy (22) wil Queen of the Models worden: “Ik ben zelf mee gaan voedselpa­ket­ten uitdelen”

Patsy Lonbois (22) dingt dit najaar mee naar het kroontje van de modellenwedstrijd Queen of the Models. De Alsembergse schone is in het dagelijkse leven zorgkundige en toont ook in haar vrije tijd over een groot hart te beschikken. “Ik had zoveel stress voor de eerste shoot (lacht)”