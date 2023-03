Keukenbrand in flat snel onder controle

NOG 1 DAG... Halattrac­ti­on-voorzitter Jos Appelmans (73) aan de vooravond van zijn hoogdag: “Nu is het écht mijn laatste keer”

Liefst 23 jaar is Jos Appelmans (73) voorzitter van Halattraction, de organisatie achter Carnaval Halle. We staan nu aan de vooravond van zijn hoogdag als voorzitter, na maanden voorbereiding. Met de grootste Carnavalfoor ooit en een prachtige stoet wordt het ongetwijfeld nu al opnieuw een topeditie. Al zal het dit jaar ook meteen de laatste keer worden dat we het Halse icoon op het podium van de Grote Markt duizenden feestvierders zien toespreken. “Halattraction is niet zomaar een ‘bollenwinkel’ dat je doorgeeft. Ik ga mijn rol met een gerust gemoed doorgeven.”