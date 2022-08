Kermis Hondzocht viert zilveren jubileum met Wim en Charles en Nina Butera

Halle Stapje dichter bij inclusieve speeltuin op Stroppen

De inclusieve speeltuin in de wijk Stroppen in Halle komt een stap dichterbij. In zo’n speeltuin staan toestellen waar ook kinderen met een beperking op kunnen spelen. De gemeenteraad keurde een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de vzw Jeugdcentrum Stroppen goed waardoor de organisatie een toelage krijgt om inclusieve speeltoestellen aan te kopen. De vzw is erfpachthouder op de locatie. Het stadsbestuur zal 40.000 euro uitbetalen aan het jeugdcentrum. De stad zal ook de keuringen voor haar rekening nemen. Enkel de eerste keuring bij plaatsing zal gefinancieerd worden door de vzw. De plaatsing van de inclusieve toestellen was opgenomen in de meerjarenplanning.

