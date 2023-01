Kensy en Cynthia worden nieuw hofmaarschalkenpaar

Hofmaarschalkenpaar Cedric I & Peggy I en hun mini Hofmaarschalkenpaar Jochem I en Ilona I zijn toegetreden tot de Orde en dat betekent dat de Orde van Hofmaarschalken een nieuw paar zal aanstellen. De Orde van de Hofmaarschalken duidt elk jaar een ander paar aan en wil zo mensen die van carnaval houden het feest laten beleven van op de eerste rij. Kensy Joris en Cynthia Petit mogen de scepter binnenkort overnemen en zullen aangesteld worden tot Hofmaarschalkenpaar 2023 . Kensy kreeg de carnavalsmicrobe te pakken dankzij Cynthia die in haar jeugd Dansmarieke was. De ouders van Cynthia werden in 2017 zelf het Hofmaarschalkenpaar en zo kregen ze zelf de smaak te pakken. Binnenkort organiseert de orde nog een Oenstellingsgala om het paar definitief aan te stellen. Voor een nieuw Mini-Hofmaarschalkenpaar 2023 is het wachten tot en met kindercarnaval.