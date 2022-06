Kaartenverkoop nieuw seizoen ‘t Vondel start zaterdag: Metejoor, Otto-Jan Ham en co staan op de planken in Halle

Halle Herstelde waterspeel­tuin en nieuw fontein­park opnieuw open voor publiek

De waterspeeltuin en het fonteinpark aan het Hallebad zijn opengesteld. Vorige zomer kende de opening van de waterspeeltuin nog een valse noot omdat er tijdens droge periodes onvoldoende water in het reservoir aanwezig was. Er moesten nog enkele andere zaken aangepakt worden. Maar de aannemer ging de voorbije weken aan de slag om alle problemen op te lossen en ook het reservoir dat de speeltuin bevoorraad is vergroot om watertekort te voorkomen. Intussen is ook het fonteinpark aangelegd waar kinderen ook in de waterstralen kunnen spelen. Voor wie even wil uitrusten is er aan het fonteinpark zelfs een ligweide voorzien.

