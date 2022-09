Jongeren met ‘vuurwapen’ veroorzaken week na overval opnieuw commotie aan supermarkt

Halle André (62) zoekt opvolging om bekendste kapel van Halle te onderhou­den: “Sint-Ro­chus brengt hier al bijna 400 jaar leven in de brouwerij”

De hoeder van de Sint-Rochuskapel in Halle is op zoek naar opvolging. Al een kwart eeuw zorgt André Govers er voor dat het oudste gebouw in de Sint-Rochuswijk er als nieuw uitziet. De kapel is bijna vierhonderd jaar oud en inwoners roepen er nog steeds de hulp in van hun patroonheilige. “Voor een goede gezondheid of een geslaagd examen: Sint-Rochus kan bij alles helpen”, vertelt André.

