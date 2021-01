Jongen (15) neergestoken in centrum Halle, dader nog op de vlucht

Halle Leerling Heilig Hart & College Halle test positief op Britse coronavari­ant

24 januari In het Heilig Hart & College in Halle is een leerling van het vierde middelbaar besmet geraakt met de Britse coronavariant. Dat wordt bevestigd door Lander Van Medegael, algemeen directeur van de scholengroep Korha waartoe het Heilig Hart & College behoort.