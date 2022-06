Jongeman verhandelt cannabis: “Eerste joint gerookt op mijn 12e”

In november van vorig jaar werd bij een controle 62 gram cannabis gevonden bij de jongeman. Daarnaast had hij een kleine 1.000 euro cash geld op zak. Hij bekende meteen dat hij een zware cannabisgebruiker was en daarnaast ook dealde. Zijn eerste joint had hij op zijn 12e gerookt waarna het van kwaad naar erger was gegaan. “Begin 2021 gebruikte hij 5 gram per dag zei hij tegen de politie”, aldus het parket. “Wekelijks ging hij in Brussel 100 gram halen. Een deel ervan verkocht hij.”