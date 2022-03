Jonge inbreker krijgt na warrig optreden 3 jaar cel

De 20-jarige jongeman brak in de nacht van 13 op 14 juni via de achterdeur binnen in een restaurant in Halle, en in een woning tegenover dat restaurant. Hij werd gefilmd door een bewakingscamera en gezien door een getuige. In de woning kon de jongeman niet alleen een aantal waardevolle spullen, maar ook autosleutels buitmaken. Die gebruikte hij om het voertuig van de bewoners te stelen, een modus operandi die hij later nog zou toepassen. Het voertuig werd de volgende dag geïntercepteerd, met de jongeman achter het stuur. Hij werd opgepakt en bekende de diefstal, maar werd na verhoor vrijgelaten.

Minderjarigen

Geen al te best idee want enkele dagen later dook hij alweer op toen hij inbrak in een woning en er aan de haal ging met geld en de Volvo van de bewoner. Die wagen was uitgerust met een track- en tracesysteem en kon snel teruggevonden worden. Toen de politie het voertuig terugvond, hield de jongeman zich nog in de buurt op, en toen de agenten vertrokken, probeerde hij opnieuw in de wagen te klimmen, maar dat kon verhinderd worden door de eigenaar. Op 24 juni dan zag een getuige drie mannen voertuigen doorzoeken in Halle. Bij aankomst van de politie bleek het te gaan om dezelfde jongeman, vergezeld van twee minderjarigen. Het drietal zat in de koffer van een Citroën die gestolen bleek en even verderop stond een Ford, die ook gestolen was, met in de kofferbak twee gestolen fietsen. De jongeman werd opnieuw opgepakt en in voorlopige hechtenis genomen, en hoorde het parket dinsdag een gevangenisstraf van drie jaar vorderen.