Jarig Ferm Halle trakteert leden op geschenkenpakket

Asse/Beersel Spuitje, als eigenaar aangereden katje niet opduikt, maar dan schiet ‘Poezen­snoetje’ te hulp: “Bij de politie werden ze bijna gek”

Een goedbedoeld berichtje op sociale media van de lokale politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) shockeerde dinsdag tientallen mensen. Agenten ontfermden zich over een katje dat op de Brusselsesteenweg in Asse werd aangereden en een ernstige breuk opliep. “Is de eigenaar voor 22 uur niet bekend? Dan wordt het katje jammer genoeg ingeslapen”, luidde het. Maar zo ver is het dus niet gekomen. Het verhaal van de ‘reddingsactie ter elfder ure’.

10 januari