Jaarlijkse subsidie voor moskee zet kwaad bloed bij oppositie: “Elk jaar overschot op de rekening en toch blijft de stad maar geld geven”

HalleEen jaarlijkse subsidie van de stad Halle aan de Moskee Arrahman doet heel wat politiek stof opwaaien. Want de organisatie is financieel kerngezond en heeft dat geld volgens de oppositie helemaal niet nodig. “De moskee stapelt de overschotten op terwijl de stad blijft subsidiëren”, zegt gemeenteraadslid Benjamin Swalens (N-VA). Volgens het schepencollege is daar een goede reden voor.

De moskee in Halle verhuisde bij de eeuwwisseling naar een gebouw langs de Nijvelsesteenweg. Sindsdien krijgt de vzw achter de moskee jaarlijks een subsidie van 4.464 euro uit aan de vzw. Oppositiepartij N-VA heeft daar vragen bij. Zeker nu alles in een samenwerkingsovereenkomst gegoten wordt die vijf jaar duurt.

“Zelfs de ambtenaar gaf een negatief advies voor deze manier van werken”, aldus Swalens op de voorbije gemeenteraad. “Er is voorgesteld om net zoals voor de katholieke kerk het tekort voor te schieten wanneer er dat effectief is. Waarom is dat advies niet gevolgd?

Giften

Volgens schepen van Financiën Dieuwertje Poté (CD&V) is daar wel een goede reden voor. “De vzw draait vooral op giften van de gemeenschap”, weet Poté. “Dat systeem willen we niet onderuit halen. De subsidie wordt al sinds 2000 uitbetaald naar aanleiding van de toenmalige verhuis van de moskee. Nu hebben we controlemechanismen ingebouwd en dat gekoppeld aan de erkenning zodat ze aangezet worden om de aanvraag tot erkenning in te dienen.”

Burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) benadrukte dat die erkenning op zich voor de vzw Ahrraman geen probleem mag zijn. “We verwachten dat de moskee in aanmerking komt voor een erkenning”, zegt Snoeck. “Het probleem ligt bij de Moslimexecutieve die dan weer wel en dan weer niet functioneert. Daardoor duurt die erkenningsprocedure lang. Er zijn zelfs geen nieuwe erkenningen meer gebeurd door de Vlaamse overheid. Als de moskee erkend wordt zullen ze zelfs substantieel meer krijgen dan wat de stad hen geeft. Dan krijgen ze hun toelage via de provincie.”

Quote Je hoort vaak zeggen dat politici geld gooien in een bodemloze put maar hier wordt geld gegooid op een berg geld die er al ligt. Benjamin Swalens (N-VA), raadslid

Voor N-VA bleek die uitleg onvoldoende. Raadslid Swalens dook in de cijfers en stelde vast dat de vzw financieel wel erg gezond is. “Die organisatie boert bijzonder goed”, aldus Swalens. “De jaarlijkse overschotten op de rekening waren de afgelopen vijf jaar goed voor 90.000 euro maar toch kregen ze in diezelfde periode 25.000 euro subsidie van de stad. Je hoort vaak zeggen dat politici geld gooien in een bodemloze put maar hier wordt geld gegooid op een berg geld die er al ligt.”

Bovendien kwam er wel heel veel lidgeld binnen. “In 2018 verzamelt de moskee met oog op het aankopen van een nieuw pand in Essenbeek voor 919.025 euro aan lidgelden”, zegt Swalens. “Dat is een gigantisch bedrag. Als je 20 euro lidgeld vraagt per lid, heb je minstens 45.000 leden nodig. Er zijn maar 40.000 Hallenaren en die zijn zeker niet allemaal moslim. Die inkomsten zijn onmogelijk enkel afkomstig van de Halse moslims.”

Quote Pas na de goedkeu­ring van de jaarreke­ning zullen wij de subsidies uitbetalen. Het aanleveren van die rekening is onderdeel van de overeen­komst. Als er iets niet klopt zullen we dat zien want onze juridische dienst neemt dat zeker onder de loep. Marijke Ceunen (Groen), bevoegd schepen

Schepen van Mondiaal Beleid Marijke Ceunen (Groen) verdedigt de toelage en stelt ook dat men zich op die overschotten niet blind mag staren. “De huidige moskee werd jaren geleden aangekocht met giften van Halse moslims en ook de nieuwe moskee zal zo gefinancierd worden. Die zijn opgenomen in het vermogen”, zegt Ceunen. “Pas na de goedkeuring van de jaarrekening door de vzw zullen wij de subsidies uitbetalen. Het aanleveren van die rekening is onderdeel van de overeenkomst. Als er iets niet klopt zullen we dat zien want onze juridische dienst neemt dat zeker onder de loep.”

Geen controle

Volgens het schepencollege wordt de subsidie dus voortaan niet zomaar uitgekeerd dankzij de overeenkomst maar raadslid Eva Demesmaeker (N-VA) vindt dat er te weinig controle blijft. “Als we aan onze eigen erkende verenigingen allerlei documenten vragen voor ze een subsidie krijgen dan moet dat zeker ook voor deze vzw gelden. Een sport-, jeugd- of cultuurvereniging moet het aantal leden, de woonplaats van de bestuursleden, attesten van opleidingen en andere stukken doorgeven en wordt dan nog eens gecontroleerd op anderstaligheid en mogelijke discriminatie. Deze moskee is niet eens erkend.”

Wat die erkenning betreft wil de stad de organisatie mee begeleiden. “In 2015 werd de Moslimexecutieve opnieuw actief en op 13 april volgde er al een aanvraag vanuit de Halse moskee”, weet Snoeck. “De aanvraag heeft een lange weg afgelegd en nu moet er blijkbaar een nieuw dossier ingediend worden. Dat zal gebeuren met de hulp van de betrokken diensten.” De samenwerkingsovereenkomst werd uiteindelijk goedgekeurd. N-VA, Halle 2019 en Vlaams Belang stemden tegen.

