Inzamelactie van schoolspullen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen

“Het begin van het schooljaar is voor heel wat gezinnen met kinderen een dure periode.”, vertelt gemeenteraadslid Arno Pirolo (Vooruit). “Ze moeten naast nieuw schoolmateriaal ook vaak een hele stapel boeken aankopen. Dat is niet evident voor gezinnen met kinderen die het financieel niet makkelijk hebben. Een nieuwe boekentas, pennenzak, kaften en schriften voor zoon- of dochterlief behoren vaak niet tot de mogelijkheden. Omdat nieuw schoolgerief niet voor alle jonge gezinnen in onze stad een evidentie is zamelen we met Vooruit Halle tweedehands schoolmateriaal in. Dat doneren we dan aan lokale welzijnsorganisaties, die het op hun beurt verdelen aan de kinderen in onze gemeente die in een kwetsbaar gezin leven.”